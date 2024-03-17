الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة الوادي الجديد: تدريب الفرق الطبية على أعمال الطوارئ بمستشفي الداخلة

جانب من تدريب الفرق
جانب من تدريب الفرق الطبية

وجه دكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور محمد رشاد جبالى مدير مستشفى الداخلة العام بالبدء في تدريب الفرق الطبية "أطباء، تمريض" على اعمال الطوارئ لرفع كفاءة الفرق الطبية على اعمال الطوارئ بمستشفى الداخلة العام طبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد.

وأكد الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، أنه لتنفيذ تعليمات الدكتور هشام هارون مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تم التدريب على انعاش القلب والرئة، وكيفية استخدام جهاز صدمات القلب وشرح أدوية الطوارئ واهميتها وكيفية إعطائها.

وكذلك تم شرح بعض أمراض القلب "الذبحة الصدرية، سرعة ضربات القلب، وجلطة القلب" وهم أكثر أمراض القلب انتشارا والاسعافات الاوليه وخطة العلاج بواسطة الدكتور حسين سفينة أخصائي الامراض الباطنية وأمراض القلب بمستشفي الداخلة العام.

وأضاف مدير المستشفى الداخلة العام أنه تم التدريب على أعلى مستوى للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ وخاصة الحوادث.

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وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد مدير مستشفى الداخلة العام تدريب الفرق الطبية اطباء تمريض اعمال الطوارئ لرفع كفاءة الفرق الطبية وزارة الصحة المصرية

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