الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز

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انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوادى الجديد

مدير عام الطب البيطري
مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد


أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، اليوم الثلاثاء، بجميع مراكز المحافظة، والتي تشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبتعليمات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لأعمال الحملة التي انطلقت اليوم الثلاثاء لإنجاز التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء المحافظة

وأضاف "الكومي"، أنه خلال الحملة سيتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


وأشار إلى أن الهدف من التحصينات هو الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، من التعرض للإصابة بتلك الأمراض، وخطورتها على صحة المواطنين.


وناشد مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، مربى الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل، والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.
 

وأكد أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، موضحًا أن الحملات الإرشادية، والتوعوية، طوال فترة الحملة القومية للتحصين.

مديرية الطب البيطرى الوادي الجديد انطلاق الحملة القوميه لتحصين الماشية مرض الحمى القلاعية

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