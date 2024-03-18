"فضائل شهر رمضان الكريم" فى ندوة بجامعة الوادى الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة الوادي الجديد، صباح اليوم، ندوة دينية بعنوان "فضائل شهر رمضان الكريم"، بالمدن الجامعية للطالبات، بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب المركزية، ورعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

وتناول اللقاء فضائل الشهر الكريم وقال الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة الوعظ بالوادي الجديد، إن لشهر رمضان خصائص وفضائل كثيرة، منها أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفيه نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما أنه الشهر الذي فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وهو شهر تفطير الصائمين، فمن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وفى ختام الندوة تم الرد على استفسارات الطالبات المتعلقة بشهر رمضان.