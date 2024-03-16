إصابة 5 شباب في انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات

اصيب 5 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارت الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

تلقي اللواء محمد ابوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة / العوينات وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارت الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج



تبين انقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة / العوينات، أسفرت عن إصابة كلا من جمعه البدرى محمد، أسامه رمضان السيد، أحمد ظريف، محمد احمد خطاب، هيثم السيد أبوهاشم، وجميعهم من خارج المحافظة، تم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث



إصابة 7 من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

اصيب 7 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارت الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي اسيوط الجامعي لتلقي العلاج

تلقي اللواء محمد ابوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة / اسيوط وإصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال وعلى الفور تم الدفع بسيارت الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي اسيوط الجامعي لتلقي العلاج



تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 90 بطريق " الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة عائلة مكونة من 7 وهم كل من أحمد محمد على، ٣١عامًا، ولاء عبد العزيز أحمد ٢٧عامًا، زين أحمد محمد على، عام ونصف عام، ركان أحمد محمد، شهران، أسماء عبد العزيز أحمد،36 عامًا، جنا سعد سيد،12 عامًا، أبرار سعد سيد، 5 أعوام، وجميعهم من مركز الخارجة

تم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث