الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة الوادى الجديد تهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

بعث الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1445.

جاء فيها: "يسعدنى ويشرفنى أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعة الوادى الجديد بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات وخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على معاليكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم الله فى تحقيق كل الآمال والتقدم والرفعة والرفاهية، وأن يحفظكم الله قائدًا لمصر".

كما بعث رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، والسادة رؤساء الجامعات.

كما بعث طنطاوي ببرقيات تهنئة إلى كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فضيلتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة الوادي الجديد برقية تهنئة للسيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائبة المحافظة، والمحاسب سيد محمود السكرتير العام للمحافظة، والسيد إبراهيم بركة السكرتير المساعد بمحافظة الوادي الجديد، وأعضاء الجهاز التنفيذي والإداري بالمحافظة، وجموع أهالى وعائلات الوادى الجديد بمناسبة حلول حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يحفظ الله مصر ووادينا الجديد من كل مكروه وسوء... وكل عام وأنتم بخير.

رئيس جامعة الوادي الجديد برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان أسمى آيات الإعتزاز والتقدير التهنئة القلبية تحقيق كل الآمال والتقدم

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

شقيق دانى ألفيش ينفى انتحاره داخل السجن فى البرازيل

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات