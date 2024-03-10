جامعة الوادى الجديد تهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1445.

جاء فيها: "يسعدنى ويشرفنى أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعة الوادى الجديد بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات وخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على معاليكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم الله فى تحقيق كل الآمال والتقدم والرفعة والرفاهية، وأن يحفظكم الله قائدًا لمصر".

كما بعث رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، والسادة رؤساء الجامعات.

كما بعث طنطاوي ببرقيات تهنئة إلى كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فضيلتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة الوادي الجديد برقية تهنئة للسيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائبة المحافظة، والمحاسب سيد محمود السكرتير العام للمحافظة، والسيد إبراهيم بركة السكرتير المساعد بمحافظة الوادي الجديد، وأعضاء الجهاز التنفيذي والإداري بالمحافظة، وجموع أهالى وعائلات الوادى الجديد بمناسبة حلول حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يحفظ الله مصر ووادينا الجديد من كل مكروه وسوء... وكل عام وأنتم بخير.