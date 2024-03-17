انعدام الرؤية على الطرق السريعة.. رياح مصاحبة بالأتربة تضرب الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، نشاطا للرياح مصاحبة بالأتربة يغطي معظم سماء المحافظة، مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف وارتفاع درجة حرارة الجو نسبيا من الصباح.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، بين جميع القطاعات وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهة المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين.

كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة أي حالات طارئه من الأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ او تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر.

كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.