"صحة الوادى الجديد" تقدم خدمات "100 مليون صحة" أمام دور العبادة وأماكن التجمعات طوال رمضان

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحه" انتشارها بدور العباده بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساء، والمصالح الحكومية صباحًا بمراكز ومدن محافظة الوادى الجديد للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للمواطنين.

وجه الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بتكثيف الخدمات الصحية للمواطنين بأماكن التجمعات، بناء على تكليفات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعي تقدم يوميًا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط والسكر والاعتلال الكلوي"، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكوميه صباحًا، وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة مساء.

استمرار المرور على المستشفيات لضمان جاهزية المنشآت الصحية خلال شهر رمضان الكريم



كما كلف دكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، الدكتور حاتم محمد شامى، مدير الرقابة الداخلية، والدكتورة منال مسلم صالح، مدير إدارة التمريض، والسيدة إيمان ثابت، مفتشة الجودة، بالمرور على مستشفيات صدر وحميات الخارجة وقسمى الاستقبال والحضانة بمستشفى الخارجة التخصصي.

حيث أكد هارون الانضباط الإدارى وجاهزية المستشفيات خلال الشهر الكريم وتوافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين وأدوية الطوارئ والأمصال واللقاحات.

كما تم المرور على الأقسام الداخلية والعناية والاستقبال وقياس رضاء المرضى المحجوزين بهم، بالإضافة إلى تدريب الفريق الطبى على رأس العمل ومراجعة سجلات المرضى.

الكشف المبكر على المواطنين

الكشف المبكر على المواطنين

الكشف المبكر على المواطنين