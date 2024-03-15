الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" يوزع 100 وجبة إفطار على الحالات الأولى بالرعاية فى "موط" بالداخلة

شباب مستقبل وطن يوزعون
شباب مستقبل وطن يوزعون وجبات لإفطار الصائمين

وزّع حزب "مستقبل وطن" بمركز الداخلة بالوادي الجديد، بقيادة محمد علي عبدالغني، أمين الحزب بالمركز، 100 وجبة إفطار ساخنة على الحالات الأولى بالرعاية والمستحقين بمدينة موط. 

وقال "عبدالغني" إنه تم الدفع بفريق من المتطوعين من شباب الحزب للمشاركة في فعاليات ومبادرات الحزب، ومنها توزيع الوجبات على الحالات الأولى بالرعاية بمدينة موط.

وأكد استمرار أمانة حزب "مستقبل وطن" بالداخلة في دعم الحالات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

كانت قد وزعت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز بلاط، 50 وجبة إفطار ساخنة على الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وعلى المارة بنطاق مدينة بلاط.

وأشار كمال عبداللطيف، أمين حزب "مستقبل وطن" بمركز بلاط، إلى أنه تفعيلًا لاستراتيجية الحزب في دعم المواطن، تم توزيع 50 وجبة إفطار ساخنة بمركز ومدينة بلاط، على الصائمين من المارة وكبار السن والأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

ونوه بأنه تم الاستعانة بمجموعة كبيرة من شباب الحزب ينتشرون على الطرق لتوزيع وجبات ساخنة تعين المسافرين على الطريق قبل حلول وقت الإفطار بدقائق قليلة، ويجري تجهيز هذه الوجبات في أكياس ويضعونها في كراتين لتوزيعها على سيارات المسافرين، بالإضافة إلى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بمدينة بلاط.

مستقبل وطن يدشن مبادرة "سحورك معانا" بمركز الخارجة

ودشنت أمانة مركز الخارجة بالوادي الجديد مبادرة "سحورك معانا"، حيث وزع أعضاء الأمانة وجبات "سحور" بحي الزهور ومنطقة الخارجة بلد من خلال توزيع 200 وجبة "سحور"  للحالات الأولى بالرعاية.

وقال عبدالحميد منصور، أمين حزب "مستقبل وطن" بمركز الخارجة، إنه تم توزيع الوجبات في إطار توسيع قاعدة المشاركة والتكافل الاجتماعي من قبل الحزب على الحالات الأولى بالرعاية.  

تولى توزيع الوجبات كل من: محمد شوقي أمين تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية، أشرف مرزوق أمين شئون النقل والمواصلات، حسين أبوزيد الأمين المساعد بالوحدة الحزبية بالزهور، قرني أمين مساعد بالوحدة الحزبية.

حزب مستقبل وطن وجبة إفطار ساخنة الحالات الأولى بالرعاية المتطوعين شهر رمضان المبارك

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