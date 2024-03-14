الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير منظومة عمل صندوق استصلاح الأراضي

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي الجديد

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، وفد وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يزور المحافظة للتنسيق والإعداد لتنفيذ منظومة عمل إلكترونية، وقاعدة بيانات متكاملة لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الآداء المؤسسي، وذلك بحضور محمود عمران مدير الصندوق والمهندسة دعاء دويدار مدير إدارة البنية المعلوماتية المكانية.

حيثُ بحثوا رفع كفاءة مقر الصندوق وتأهيل البنية التحتية والتكنولوجية للمقر، بما يتيح تطبيق منظومة عمل رقمية تسهم في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الصندوق من المستثمرين والمواطنين، وحوكمة المنظومة لتعظيم الاستفادة من ميزانية الصندوق.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن خطة التطوير شملت أيضًا تدريب الكوادر البشرية من العاملين بالصندوق بالتعاون مع الوزارة من خلال برنامج أساسيات المهارات الرقمية IC3 spark، والذي استهدف ٢٣ متدرب كمرحلة أولى على مدار ٢٧ ساعة تدريبية.

نائب محافظ الوادي وفد وزارة الإتصالات لتنفيذ منظومة عمل إلكترونية للتحول الرقمي تطوير الاداء المؤسسي

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