الأربعاء 13 مارس 2024
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محافظ الوادي الجديد يتفقد خط تغليف المواد الغذائية لتعبئة 400 طن سكر

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع تعبئة السكر

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، خط تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإنشاء أول مركز تعبئة متكامل، لبدء تعبئة 400 طن سكر وتوزيعها بمبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

واستعرض المحافظ، مراحل التعبئة والطاقة الإنتاجية للخط التي تصل لـ 2.5 طن مواد غذائية/ الساعة، وتشمل السكر والأرز والمكرونة والبقوليات.

ووجَّه بالبدء في تجهيز مركز متكامل يضم خطين إنتاج ومخازن لتخزين الإنتاج وفقًا للاشتراطات والمواصفات التي تتوافق مع هيئة سلامة الغذاء، وتدريب العاملين بالمركز على طرق التشغيل والإنتاج؛ لضمان كفاءة وسرعة العمل، وتوفير السلع الغذائية المعبأة للمواطنين بمختلف المراكز. 

محافظ الوادي الجديد خط تعبئة المواد الغذائية لإنشاء أول مركز تعبئة متكامل تعبئة ٤٠٠ طن سكر لدعم أصحاب البطاقات التموينية مراحل التعبئة والطاقة الإنتاجية هيئة سلامة الغذاء توفير السلع الغذائية المعبأة

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