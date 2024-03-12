إقبال كبير من مواطنى الوادى الجديد على مبادرة تخفيض أسعار الدواجن بمركز الداخلة

شهد مركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لمبادرة تخفيض أسعار الدواجن " الفراخ "، بالمنفذ الكائن أمام الوحدة المحلية بجوار الجمعية الشرعية بموط، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وبتوجيهات اللواء ياسر كمال، رئيس المدينة، وإشراف الدكتور عمر عبدالغني، مدير الإدارة البيطرية بالداخلة، ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

استمرار العمل بمنفذ الخضر والفاكهة وتوفير السكر بالداخلة



أكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مدينة الداخلة، اليوم، استمرار تفعيل مبادرة "أهلًا رمضان" بجميع منافذ الوحدات المحلية وذلك لبيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، للتخفيف عن كاهل الأسر الواحاتية تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أضاف أن الوحدات المحلية توفر الخضر والفاكهة بكافة أصنافها من إنتاج الصوب الزراعية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وعرضها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بكافة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمبادرات المتواجدة في الشوارع والميادين العامة

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة تستمر في توفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بسعر مخفض وملحوظ عن السوق، حيث تم توفير كميات كبيرة من السكر والبصل، ووضعت في شنط بقالة، تحتوى الشنطة على 2 كيلو سكر و2 كيلو ونصف بصل بسعر 100 جنيه فقط للشنطة الواحدة، تم توزيعها على منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى.

