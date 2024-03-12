محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختبار المتقدمين للوظائف القيادية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لجنة اختبار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء اللجنة.

وصرح الزملوط، بأن الوظائف التي تم الإعلان عنها تضم (نائب رئيس مركز بكل من الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس - نائب أول بمركز الخارجة - سكرتير مركز بكل من الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس - رئيس وحدة قروية على مستوى المحافظة)، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين المستوفين للشروط بلغ ٧٩ متقدمًا من إجمالي ٨٤ تقدموا لشغل الوظائف، جرى اختبارهم وفقًا للشروط والمعايير التي تضمنها إعلان كل وظيفة، بالإضافة إلى المهارات والمؤهلات الوظيفية التي تضمن اختيار أفضل الكوادر المؤهلة لتطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتصعيد وضخ دماء جديدة من القيادات الشابة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري للدولة.



محافظ الوادي الجديد يتفقّد سوق الشعلة بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة مفاجئة لسوق الشعلة بالخارجة؛ لتفقّد مبادرات تخفيض الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

حيثُ شدّد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة؛ لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجّه بالتوسع في منافذ السلع الغذائية مخفضة الأسعار لاستيعاب إقبال المواطنين، ومنح أحد التجار منفذين أحدهما للحوم والآخر لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة شرط الجدية والبيع بأسعار مخفضة، كما وجّه الوحدة المحلية بضخ كميات كبيرة من البطاطس والطماطم في الأسواق بسعر ٥ جنيه للكيلو، وتدبير سيارة لنقل الخضروات والفاكهة لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.