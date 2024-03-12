الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد: تسليم 29 طن سكر ضمن مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

تسليم سكر لجميع مراكز
تسليم سكر لجميع مراكز المحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسليم وتوزيع 29 طن من السكر الحر لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك في إطار مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو يتم صرفها من خلال بدالي التموين على مرحلتين خلال الشهر.

وشدد الزملوط على أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات القرى والمناطق النائية، لتوفير السلعة بالسعر الرسمي ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجرى الانتهاء من التوزيع بالقرى التالية:

- مركز الخارجة (المنيرة - الشركة ٥٥ - بورسعيد - ناصر الثورة - بولاق - صنعاء - فلسطين)

- مركز الداخلة (الصحوة - الأمان - العروبة - المستقبل - المعسكر - غرب الموهوب الأم)
- مركز الفرافرة (أبومنقار - أبوهريرة - مدينة الفرافرة) 
- مركز باريس (القصر - جدة) 
- مركز بلاط (ذخيرة - تنيدة - شمس)

محافظ الوادي الجديد توزيع ٢٩ طن من السكر الحر لمراكز المحافظة الخمسة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك لتغطية احتياجات القرى لتوفير السلعة بالسعر الرسمي

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