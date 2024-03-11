"بلاش مضاد حيوي بدون داعي" ندوة تثقيفية بمستشفى الداخلة

وجه الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم، الدكتورة هدى صبر مديرة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وأعضاء فريق مكافحة العدوى بالمديرية، بضرورة توعية فريق مكافحة العدوى بشأن استخدام المضادات الحيوية وتوعية الناس بأضرار استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ في مستشفى الداخلة العام تحت إشراف الدكتور محمد رشاد جبالي، مدير المستشفى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان بشأن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.

وتم تنفيذ فاعليات توعية وتثقيف المرضى عن المضادات الحيوية وكيفية التعامل معها تحت شعار "خليك واعي... بلاش مضاد حيوي بدون داعي" لجميع السادة العاملين بكافة مجالات العمل بالنظام الصحي، وذلك من خلال التعريف بضرورة ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، ونشر الوعي وتسليط الضوء على آخر التحديثات في الممارسات الدوائية، فيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية.



مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد يزور مستشفى الفرافرة المركزي

استهل الدكتور هشام هارون، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالوادي الحديد، جولته بمركز الفرافرة للاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال شهر رمضان الكريم، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

حيث تفقد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مستشفى الفرافرة المركزي، برفقة الدكتورة منال مسلم صالح، مدير إدارة التمريض، وعبد الرحمن خلوى، مدير الإدارة الهندسية، والدكتورة ميرفت سعيد راشد، مدير مستشفى الفرافرة المركزي.

وقام هارون بمتابعة الانضباط الإداري وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات. وأشاد مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة بانتظام العمل والتزام الفريق الطبي بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

كما قام بمتابعة العمل في أقسام الاستقبال والأقسام الداخلية والعناية والحضانة والأشعة والمعمل، والتقى مع المرضى للتأكد من جودة الخدمات التي تُقدم في المستشفى.

ووجه هارون بالتنسيق مع مسؤول الشراء الموحد في المديرية لمخاطبة الهيئة بشأن تأخر التوريدات من المستلزمات، وتم تكليف الدكتور، مدير إدارة المستشفيات، بتوفير جهاز قياس نبض الجنين لقسم النساء في المستشفى.

كما تم تكليف الدكتور، مدير إدارة العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالتنسيق مع مديرة المستشفى لتوفير احتياجات المستشفى من الأطباء الاخصائيين في التخصصات المختلفة سواء عن طريق المديرية أو منظومة الاستعانة.

وأكد هارون أنه تم توفير جهاز أشعة تلفزيونية حديث من الإدارة الصحية بالفرافرة على الفور لتوفيره في الكشف على المرضى والعمل على راحتهم.