السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادا لاستقبال رمضان.. تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الوادي الجديد

جانب من الحملات الرقابية
جانب من الحملات الرقابية على الاسواق

شنت مديرية الشؤن الصحية بمحافظة الوادي الجديد، متمثلة في إدارة الطب الوقائي، حملات رقابية مكثفه على كافة المنشآت الغذائية لضمان سلامتها استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وكثفت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد ، الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية برئاسة الدكتورة علا عز الدين فؤاد، يرافقها مراقبى الأغذية بالمديرية ومراقبي الإدارة الصحية بالخارجة، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تحرير 20 محضرا خلال الحملة التي قادتها المديرية، وإعدام 25 كيلو أغذية متنوعة و7 لترات مشروبات متنوعة.

وأهابت المديرية بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بمحالّ بيع وتداول الأغذية حفاظا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب للمواطنين.

وكيل الصحة يجري اجتماعا طارئا مع الادارات استعدادا لشهر رمضان

أكد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أهم أولوياته هي راحة المواطنين وخدمة المجتمع وتوفير أطباء بكافة الوحدات الصحية بصفه دائمة والعمل على راحة المرضي.

وأضاف هارون أنه فور توليه مهمة قطاع الصحة بالوادي الجديد أجتمع مع مديري الإدارات الصحية الخمس، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمتابعة الموقف التنقيذي بجميع مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية ومتابعة نواقص الأدوية والمستلزمات الصحية والتواصل المستمر مع الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير كافة المتطلبات، ومتابعة موقف الأجهزة الطبية وعقود الصيانة لجميع الأجهزة بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة موقف السيارات بالحملة الميكانيكية.

كما أكد خلال الاجتماع مع مديري إدارات الديوان العام بالمديرية الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجه بضرورة الانضباط الإداري بين جميع العاملين، وضرورة تقديم تقرير عقب القيام بالمأموريات بالإفادة بما تم بالمأمورية، وإعداد خطة مرور قابلة للتنفيذ شهرية لمديري الإدارات الفنية، وربط حافز الأداء الشهري بتقارير المرور بعد العرض على وكيل الوزارة.

جانب من الحملات الرقابية على الاسواق
جانب من الحملات الرقابية على الاسواق
جانب من الحملات الرقابية على الاسواق
جانب من الحملات الرقابية على الاسواق
جانب من الحملات الرقابية على الاسواق
جانب من الحملات الرقابية على الاسواق
مديرية الشؤن الصحية الوادي الجديد ادارة الطب الوقائى حملات رقابية مكثفة استعدادا لإستقبال شهر رمضان

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