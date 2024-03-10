نفحات رمضان.. شباب الجديدة يمهدون أماكن للمقابر الجديدة ويدشنون مزرعة نخيل كصدقه جارية

يسعى شباب الوادي الجديد دائما للاهتمام بالأماكن المخصصة للمقابر في شتى ربوع المحافظة لما لها من مردود وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وبدأ شباب الواحات وعلى مدار أسبوع كامل تمهيد أماكن جديدة للمقابر وتنظيفها وزراعة الأشجار بها و ري الأشجار المجاورة للمقابر، وتدشين مزرعة لزراعة النخيل كصدقة جارية على أرواح الموتى بكل قرية.

تمهيد منطقة جديدة بالمقابر لتكون جاهزة لدفن الموتى حال الانتهاء من الأماكن الحالية

وقال الحاج عيد سيد عيد أحد أهالي قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، إن شباب القرية أعلنوا عن بدء العمل في تمهيد أماكن جديدة بالمنطقة الخاصة بالمقابر حتى تكون جاهزة لدفن الموتى حال الانتهاء من الأماكن الموجودة حاليا، حيث أقبل الجميع على العمل من شباب وشيوخ وأطفال لتمهيد الطرق الرئيسية وتسوية الأماكن الخاصة بدفن الموتى وتنظيف المقابر وري الأشجار.



ووجه الحاج عيد، الشكر والتقدير لأصحاب المعدات واللوادر على تلبية دعوة العمل التطوعي بالمقابر على مدار أسبوع كامل بدون أجر، مؤكدا أن جميع قرى الوادي الجديد تتكفل بالأعمال الخيرية الخاصة بالمقابر على نفقتهم الخاصة وبدعم الجمعيات الخيرية والفئوية في بعض الأحيان.

الجميع يتكاتف لإنشاء أي مشروع يخدم القرية

وقال عبدالله حسن شردة من أهالي قرية الجديدة، أن الجميع يتكاتف كيد واحدة لفعل الخيرات سواء في تمهيد المقابر ، أو إنشاء أي مشروع يخدم القرية وفي مقدمتهم الشباب الذي اهتم كثيرا بهذه الشئون بعد إدراكه أن العمل التطوعي وفعل الخير هو اساس التنمية والبناء والنجاح، مؤكدا أن الشباب تغير كثيرا خلال الفترة الماضية بفعل الندوات والمؤتمرات التي تنفذها الدولة متمثلة في الشباب والرياضة والأوقاف وحتى الأحزاب.

مبادرة لزراعة النخيل في المزرعة الخاصة بالمقابر كصدقة جارية على أرواح الموتى

وأكد "شردة"، أن شباب القرية دشنوا مبادرة لزراعة النخيل في المزرعة الخاصة بالمقابر كصدقة جارية على أرواح ما فقدوه من الأهل والأقارب، حيث تبدأ أسرة المتوفي بغرس نخلة كصدقة جارية على روح من فقدوه، بالمزرعة الخاصة بالمقابر وتخصيص العائد منها بعد ذلك على انشاء المقابر وشراء الطوب والمشاتل والأكفان وتجهيز كافة المستلزمات التي يحتاجها المتوفي بالمجان.

وأكد "شردة" أن فكرة إنشاء مزرعة نخيل خاصة بالمقابر، كانت للدكتور أحمد حنفي خبير الإقتصاد وابن الوادي الجديد والذي دشن أول مزرعة نخيل بمنطقة مقابر موط، والتي نجحت نجاحًا كبيرًا، حيث استطاع أن يغرس أكثر من 500 نخلة حتى الآن بالمزرعة والتي بدأت في الطرح والانتاج بعد غرسها بعامين فقط من زراعتها.

جانب من تمهيد مقابر جديدة بإحدى القرى

جانب من تمهيد مقابر جديدة بإحدى القرى