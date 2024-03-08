طلاب الداخلة يتحاورون مع القوافل التعليمية المجانية في الوادي الجديد

تابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، فعاليات القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، والتي بدأت أعمالها بمقر إدارة الداخلة التعليمية وكانت أول محاضرة مادة اللغة العربية.

جاء ذلك برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة السيد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

إشادة بالإقبال المتزايد من الطلاب

وأشاد وكيل التعليم بالوادي الجديد، بالإقبال المتزايد من الطلاب حيث شهدت قاعات المحاضرات مناقشات واسئلة واستفسارات من الطلاب بالمنهج الدراسي، وكيفية التعامل مع ورقة الامتحان.

وأعرب وفد القافلة التعليمي، خالص الشكر والتقدير لطلاب المحافظة على ما لمسوه من الحرص على الاستفادة من المحاضرات لتنمية معارفهم ومداركهم والاستعداد الجيد للامتحانات.

وأوضح وكيل التعليم، أنه من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وبعد المسافات بين أرجاء المحافظة، يتم الدعم بالقوافل التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج لطلاب المحافظة حيث يجرى بث مباشر للمحاضرات عبر برنامج Teams باستخدام الحاسب الآلي، اللاب توب، الهاتف المحمول ليصل لأكبر عدد من الطلاب.

قطار القوافل التعليمية يصل الداخلة بعد نجاحة بمركز الخارجة

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، ان فريق القوافل التعليمية يحاضر اليوم الجمعة 8 مارس، طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز قاعات وبث مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع طلاب المحافظة

كما أشاد وكيل التعليم بالمحافظة، بالإقبال المتزايد للطلاب على المحاضرات والتفاعل داخل القاعات بإدارة الخارجة التعليمية على مدار يومين متتاليين لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج.

جانب من القوافل التعليمية

جانب من القوافل التعليمية

جانب من القوافل التعليمية