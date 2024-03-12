بالصور.. مدفع الأنشطة الرمضانية ينطلق بجامعة الوادى الجديد





دشنت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، اليوم، خطة الأنشطة خلال شهر رمضان تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف نائبه الدكتور أحمد سيد حرباوى، والدكتور جمال حسن منسق عام الإنشطة الطلابية.

وقال السيد أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب، إنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للأنشطة الرمضانية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والتى تتنوع بين الأمسيات الرمضانية والندوات الدينية والدورات الرمضانية فى الألعاب الرياضية المتعددة، إضافة لأنشطة مراكز الفنون المتعددة من المسرح، الموسيقى، الكورال، التشكيلي.

جامعة الوادى الجديد تتألق بفعاليات أسبوع بيئى لبناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أخضر



انطلقت الفعاليات، اليوم بمعسكر بيئي نموذجي في جامعة الوادي الجديد بمنطقة الكيلو 10 في مدينة الخارجة، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد في إطار استكمال الأسبوع البيئي بالمحافظة.

تعاونت الجهات المنظمة، و"مركز خدمات التنمية"، بمشاركة أعضاء من أندية التطوع وكيان سند شباب الصعيد، بالإضافة إلى فرق الجوالة وسفراء الوادي الجديد.

تضمنت الفعاليات حملة تنظيف وتجميل للجامعة، بالإضافة إلى زراعة كميات كبيرة من الأشجار لتوفير الظل والمصدات للرياح، وذلك في إطار جهودها لدعم مبادرات برنامج "دورنا" تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة".