محافظ الوادى الجديد يتفقد سوق الشعلة بالخارجة ويوجّه بالتوسع فى مبادرات تخفيض الأسعار

قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بجولة مفاجئة لسوق الشعلة بالخارجة، لتفقّد مبادرات تخفيض الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين، يرافقه المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندس محمد رجب، مدير عام التموين بالمحافظة.

وشدّد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجّه بالتوسع في منافذ السلع الغذائية مخفضة الأسعار لاستيعاب إقبال المواطنين، ومنح أحد التجار منفذين أحدهما للحوم والآخر لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة شرط الجدية والبيع بأسعار مخفضة، كما وجّه الوحدة المحلية بضخ كميات كبيرة من البطاطس والطماطم في الأسواق بسعر ٥ جنيهات للكيلو، وتدبير سيارة لنقل الخضروات والفاكهة لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

محافظ الوادي الجديد يؤدي التراويح بمسجد البري الكبير بالخارجة

وسط جموع المواطنين من المصلين، أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، اليوم، بمسجد البري الكبير بحي البري بالخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ المواطنين واستمع لمطالبهم، مُوجهًا بما يلي:

- تكثيف جهود ️توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المبادرات والمعارض الرمضانية، وزيادة كميات المعروض من السلع الغذائية الأساسية (لحوم- خضروات- فواكه- سلع تموينية)، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

- إعادة تأهيل الطرق الداخلية بالحي بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها ٨٠%.

- تكليف قطاع الكهرباء بزيادة جهد الكهرباء بالكتلة السكنية بمحيط مسجد الصالحين؛ استجابةً لمطالب المواطنين.

- قيام ️التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الحالات، لتقديم الدعم وتوفير أوجه المساعدة اللازمة.