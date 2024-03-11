شباب الوادي الجديد يدشنون مطبخ الخير في أول أيام رمضان

يتسابق شباب الوادي الجديد على المشاركة في الأعمال التطوعية خلال شهر رمضان المبارك لما له من ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالي، حيث يحرص بعض الشباب على اقامة العديد من موائد الرحمن والبعض الأخر يقيم مطعم الخير لإفطار الصائمين من الاسر الاولى بالرعاية والايتام والغير قادرين بتوفير وجبات طازجة لهم يوميا وطوال شهر رمضان

ويقول محمد حسان، من أهالي محافظة الوادي الجديد، وأحد المتطوعين لإعداد مطبخ الخير السنوي الذي تقيمه مجموعة من الشباب بمركز الداخلة طوال شهر رمضان لطهي الطعام وتوزيعة للأسر الأولى بالرعاية والايتام، طوال الشهر الفضيل بواقع 250 وجبه يوميا.

وقال حسان أنه يتم إستلام المواد والسلع الغذائية طوال شهر رمضان من المتبرعين ورجال الخير بواسطة أحد الجمعية الخيرية وإعدادها بمطبخ الخير لتكون مطهية وجاهزة للتوزيع بعد صلاة العصر مباشرة بشرط تقدم ساخنه وطازجة للصائمين من الاسر الاولى بالرعاية والايتام

وأضاف حسان أن مطبخ الخير ينفذ منذ أكثر من 10 سنوات بدعم من رجال الأعمال والأهالي المتبرعين والقادرين على فعل الخير طوال السنه ويزيد التبرع منهم طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتم استلام المواد الغذائية من المنازل، ووضعها بإحدي الجمعيات الخيرية كمقر للحفاظ على هذه السلع واستلام البعض الاخر بالجمعية بواسطة مجموعة من الشباب المتطوعين لاعمل الخيري طوال شهر رمضان.

واوضح حسان أن الوجبات المطهية بمطبخ الخير يحتوي على وجبة أرز وسلطة وخضار ومكرونه ولحمه حمراء او فراخ طازجة، وتوزع الوجبات عبر كشف مكتوب ويتم التوزيع حتي باب المنزل في سرية تامة طوال شهر رمضان، مؤكدًا ان ان هذه الفئة من شباب الخير لا تكل ولا تمل من العمل التطوعي من خلال مطبخ الخير أو العمل التطوعي بالمساجد وغيرها من الاعمال التي يحبها الله ورسوله.

ووجه حسان الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجميع المسؤلين بالمحافظة لدعمهم المستمر لكافة الجمعيات الخيرية والفئوية والشرعية ومطبخ الخير السنوي الذي يعد أحد الاعمال الخيرية بالداخلة، كما وجه الشكر والتقدير لرئيس الغرفة التجارية لتعاونه المثمر والبناء في استمرار مطبخ الخير حتي الان

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