الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستمع لمطالب مواطني "حي المروة".. ويوجه بحلها

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهالي حي المروة بمدينة الخارجة، للاستماع إليهم وحل مشاكلهم، بحضور المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين.

واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات المواطنين، موجهًا بما يلي:

-تخصيص منفذ لبيع الخضروات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالحي.

-إعادة تأهيل الطرق الداخلية فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

- فتح حساب بنكي تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ لإيداع رسوم توصيل المرافق لأراضي الجمعيات، ودراسة آلية السداد للمواطنين التابعين للجمعيات غير المُشهرة.

-دراسة إمكانية تقنين عدادات الآبار السطحية لصغار المزارعين.

- دراسة منح أراضي زراعية للشباب بقرى عبدالسلام عارف والخرطوم، ضمن الأراضي المستصلحة من قِبل المحافظة  بتخصيص عدد ٢ بئر ري لصالحها.

محافظ الوادي الجديد يشارك أهالي قرية ناصر الإفطار الرمضاني وسط أجواءٍ من البهجة

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبه نان مجدي، أهالي قرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، الإفطار الرمضاني الذي تنظمه المحافظة في تقليدٍ سنوي؛ لمشاركة المواطنين الأجواء الرمضانية، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي القرية.

وعقب الإفطار عقد المحافظ لقاءََ جماهيريًا مع أهالي القرية لبحث مطالبهم ودراسة حلها موجهًا بما يلي:

-توسعة الطريق الواصل بين القرية والأراضي الزراعية بطول ٢ كم بالتنسيق بين مركز الخارجة وقطاع الري.

-سرعة تخصيص أرض لبناء مسجد بالجهود الذاتية بالمنطقة الحرفية، وتطوير دار المناسبات بالقرية بدعم من المحافظة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه.

-صرف مكافأة مالية للعاملين بالوحدة المحلية لقري ناصر الثورة.

- سرعة تسليم أراضي تقسيمات المواطنين بالقرية للمنتفعين طبقا للضوابط القانونية.

-تكليف مديرية الشباب والرياضة بتركيب كشافات إضاءة بالملعب الخماسي بالقرية.

محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين
محافظ الوادي الجديد أهالي حي المروة للاستماع اليهم وحل مشاكلهم تخصيص منفذ لبيع الخضروات إعادة تأهيل الطرق الداخلية دراسة منح أراضي زراعية للشباب

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