محافظ الوادي الجديد يوجه قطاع التعليم بحصر خريجي قرى الأربعين للعمل بالتدريس

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أهالي مركز باريس الإفطار الرمضاني وذلك بمقر مركز شباب الأربعين، بحضور السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط أجواءٍ تسودها البهجة بقدوم الشهر الكريم.

إقامة مشروع ظهير زراعي لـ 40 شابا من المستحقين على مساحة 200 فدان

وعقب الإفطار تفقّد المحافظ معرض الحرف اليدوية لأبناء المركز مُثنيًا على جودة المنتجات، وعقد لقاءً جماهيريًا مع الأهالي لبحث مطالبهم، مُوجهًا بما يلي:

- إقامة مشروع ظهير زراعي لـ 40 شابا من المستحقين على مساحة 200 فدان مناصفةً بين المحافظة والشباب.

- تكليف التضامن الاجتماعي بتخصيص 2 كرتونة مواد غذائية لجميع الأسر بقرى الأربعين، وبحث بعض الحالات لتقديم الدعم اللازم.

- تكليف قطاع التربية والتعليم بحصر الخريجين من أبناء قرى الأربعين للعمل بالتدريس بنظام الإنتاج ويتم تقييمهم كل ثلاثة أشهر.



- قيام الوحدة المحلية بتخصيص أرض لبناء مسجد بالقرية.

- البدء في إجراءات تمليك المنازل التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للراغبين من المواطنين طبقًا للضوابط القانونية.

- يتولى قطاع الري سرعة القيام بأعمال الصيانة لبئر 4.

محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد نبات الكمون ويدشن بعض المشروعات

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، قد شهدا حصاد نبات الكمون البلدي بإحدى الأراضي الزراعية جنوب باريس على مساحة 7 أفدنة، يرافقهما إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وأشاد الزملوط بإنتاجية المحصول التي بلغت 900 كجم/ فدان، مُوجهًا بتعظيم الاستفادة من الإنتاج في صناعة الزيوت الطبية والعطرية بما يضاعف من جدواه الاقتصادية.

في سياقٍ متصل، دشّن الزملوط مشروع استثمار زراعي متكامل على مساحة 200 فدان بقرى الأربعين جنوب باريس، من المخطط أن يشمل زراعات النخيل والقمح والكمون والنباتات العطرية بالإضافة للخضروات والفاكهة.

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد