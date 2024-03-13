الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام كمية من اللحوم الفاسدة بالوادي الجديد

إعدام كمية من اللحوم
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد، عن تنفيذ عملية إعدام لكمية من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمعرفة لجنة مُشكَّلة من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والتي تضمنت كلا من الدكتور عمر عبدالغني، مدير إدارة الداخلة البيطرية، والدكتورسعد غانم، رئيس قسم المجازر بإدارة الداخلة ومسئولة المجزر.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن العملية اشتملت تنفيذ إعدام كلي لعجل بقري كامل يزن 312 كيلو، لإصابته بإلتهاب التامور الوخزي وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، حيث جرى التخلص الآمن من كميات اللحوم تحت الإشراف البيطري.

جاء ذلك خلال معاينة وفحص الدكتور سعد غانم، رئيس قسم المجازر بمركز الداخلة، أثناء عملية توقيع الكشف على العجل ظاهريًا بالفحص الدقيق، حيث تبيَّن وجود إصابة منتشرة في جميع أعضائه بمرض بإلتهاب التامور الوخزي، وتم إخطار مديرية الطب البيطري وإعدام لحوم وأجزاء العجل كاملة.

من ناحيته، طمأن الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، جميع المواطنين بالمحافظة على سلامة اللحوم المختومة بأختامها السليمة الخاصة بكل مجزر وتصلح للاستهلاك الآدمي.

وفي سياقٍ متصل، أكد الدكتور سعد غانم، رئيس قسم المجازر بمركز الداخلة، أن الإعدام الكلي للذبيحة يتضمن كل لحومها وأعضائها بما في ذلك أحشائها وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو خشية إنتشار مرض وبائي.

وأشار غانم، إلى حجز الجثة ومشتملاتها وتبلغ السلطات الصحية البيطرية المحلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إنتشار العدوى للإنسان أو الحيوان، وذلك بإعدام الجثة وتطهير مكانها وإفرازاتها وتطهير العمال وملابسـهم وأدواتهم وكذلك أرض وحوائط المجزر.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بالمواطنين، عدم شراء لحوم مجهولة المصدر أو غير مختومة بأختام المجزر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.  

إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
إعدام كمية من اللحوم الفاسدة
مديرية الطب البيطرى الوادي الجديد تنفيذ عملية إعدام لكمية من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى لإصابته بإلتهاب التامور الوخزي سلامة اللحوم المختومة

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