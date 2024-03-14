بجوائز 300 ألف جنيه.. انطلاق مسابقة القرآن في الوادي الجديد (فيديو)

تبدأ مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الرابع من شهر رمضان، إطلاق المسابقة الكبرى لأبناء المحافظة في حفظ القرآن الكريم، في إطار تشجيع أبناء الوادى الجديد، على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، والتعاون والتنسيق بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت رعاية الدكتور مختار جمعة، مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وقال الدكتور مختار جمعة، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، إن المسابقة ستجرى امتحاناتها خلال شهر رمضان ويكرم الفائزين في احتفال المحافظة بليلة القدر في شهر رمضان المبارك، بجوائز 300 ألف جنيه مهداه من أحد رجال الأعمال بالوادي الجديد.

أكد الدكتور مختار دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أن المسابقة تضم أربع مستويات، المستوى الأول حتى سن 10 عاما ويشمل حفظ ربع القرآن من سورة يس إلى سورة الناس، والمستوى الثاني حتى سن 15 عاما ويشمل حفظ نصف القرآن من صورة الكهف إلى سورة الناس، والمستوى الثالث حتى سن 20 عاما ويشمل حفظ ثلاثة أربع القرآن من سورة الأعراف وحتي صورة الناس، والمستوى الرابع حتى 25 عاما في حفظ القرآن الكريم كاملًا، وذوي الاحتياجات الخاصة بأى قدر محفوظ من القرآن.

وأضاف أن المسابقة تشمل ثلاث مراكز إدارية "الداخلة، الفرافرة، بلاط" وتشمل المسابقة الجنسين ذكور واناث، كما تم تحديد مواعيد الاختبار والمقر الامتحانية لكل مركز، ففي مركز الفرافرة وقرى الكفاح تم تحديد إدارة اوقاف الفرافرة رابع أيام رمضان الموافق 14 مارس الجاري، وبالنسبة لمركز الداخلة بقري الشيخ وإلى، الهنداو، العوينة، الراشده، الدهوس مقر الاختبار إدارة أوقاف موط من الخميس وحتى والسبت القادم.

ومركز بلاط وقرى تنيده مقر الاختبار إدارة أوقاف بلاط يومي الأحد والإثنين القادمين والموافق 7، 8 رمضان، وقرى القصر وعزب القصر، وقرية بدخلو، قرى الموهوب سيكون مقر الاختبار إدارة أوقاف القصر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين والموافق لهما يومي 9، 10 رمضان الجاري، وقرى المعصرة، أسمنت، الشيخ مفتاح يكون مقر الاختبار إدارة أوقاف المعصرة لثلاث أيام من الخميس وحتى السبت من الأسبوع الثاني لأيام 11، 12، 13 رمضان.

كما تم تحديد قرى غرب الموهوب وكان مقر الاختبار إدارة أوقاف غرب الموهوب سيكون يوم الأحد 14 رمضان، وقرى الجديدة، القلمون، الموشية بمقر اختبار إدارة أوقاف الجديدة ليومي الإثنين، والثلاثاء الموافق لهما 15، 16 رمضان.

وتلتزم اللحنة المشكلة من قبل مديرية أوقاف الوادي الجديد، بتصعيد الأعداد الآتية من كل لجنة، 6 من حفظة القرآن الكريم كاملا، و5 من حفظة ثلاث أرباع القرأن، و3 من حفظة نصف القرأن الكريم، و1 من حفظة ربع القرأن الكريم، و2 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما عدا لجنتى موط والجديدة، إذ يتم تصعيد 12 من حفظة القرآن الكريم كاملا، و6 من حفظة ثلاث أرباع القرأن، و4 من حفظة نصف القرأن الكريم، و2 من حفظة ربع القرأن الكريم، و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح دياب، أن المستندات المطلوبة للتقدم للمسابقة هي طلب موضح به مقدار الحفظ، وصورة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، صورة شمسية حديثة للمتسابق، وتقدم المستندات المطلوبة بكل إدارة أوقاف تابع لها المتسابق.

