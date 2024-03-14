طرح لحوم فى مركز الداخلة بـ280 جنيهًا

أكد اللواء ياسر كمال، رئيس مركز ومدينة الداخلة، على طرح لحوم بلدية طازجة، اليوم الخميس، بمنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسعر 280 جنيهًا للكيلو الواحد تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف كمال أن المركز مستمر فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والفراخ بأسعار مخفضة بمنفذ المدينة ومنافذ القرى، وسط إقبال كبير من المواطنين، لتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكل فعّال لهم.

وأكد اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الداخلة، على استمرار الوحدات المحلية بالمراكز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومى على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود المركز لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكل المراكز.

طرح لحوم بلدية لمركز الداخلة

طرح لحوم بلدية لمركز الداخلة

طرح لحوم بلدية لمركز الداخلة