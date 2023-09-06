طرح سلع غذائية ولحوم طازجة بأسعار مخفضة بمنافذ الوادى الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد طرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بجميع منافذ الوحدات المحلية، تخفيفًا عن كاهل الأسر والمواطنين بواحات الوادي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بـتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة.

وجرى طرح خضروات من إنتاج مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي، وأسماك ولحوم طازجة وسلع تموينية بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمراكز بأسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.

كانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد، دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات واللحوم الطازجة والحمراء بأسعار مخفضة تخفيفًا على كاهل المواطنين.

وأعلنت كل منافذ البيع، عن قائمة أسعار بلوحة خارجية لمعرفة أسعار كل منتج قبل الشراء، ووجهت الوحدات المحلية الدعوة للمواطنين من خلال الإذاعات الداخلية بالحصول على متطلباتهم من الخضر والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة أمام الجميع، كما جرى تجهيز سيارات متنقلة تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

تأتي هذه الخطوة بهدف تشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المحلية وتوفير مصدر تموين موثوق به للسكان في منطقة الخارجة.

وتسهم أسعار المنتجات المخفضة في تخفيف العبء المادي على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الغذاء الصحي بأسعار معقولة.