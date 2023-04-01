السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسابقة دينية وتكريم حفظة القرآن الكريم وذوى الهمم بالوادى الجديد

القرآن الكريم
القرآن الكريم

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تدشين مسابقة دينية وتكريم لحفظة القرآن الكريم والأطفال ذوي الهمم أصحاب المواهب والمتميزين بالمحافظة.

وقال المحاسب جمال آدم، أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب سيبدأ تنفيذ المسابقة اعتبارًا من يوم 10 رمضان الجاري السبت الأول من أبريل 2023 وحتى ليلة القدر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف أن المسابقة تتضمن سؤال يومي يتم نشره على الصفحة، وتبدأ من يوم 10 رمضان وحتى ليلة القدر بواقع 17 فائزًا، وسيجري  تلقي الإجابات على رسائل الصفحة أو التعليقات على منشور السؤال اليومي، ويتم كتابة الاسم رباعي وصورة الرقم القومي ورقم الهاتف.

ولفت «آدم» إلى أنه سيجري  توزيع الجوائز في يوم 28 رمضان بواقع 300  جنيه للفائز و 500 جنيه لكل فائز من حفظة القران الكريم، ويتم تحديدهم بالتعاون مع الأوقاف ولهم جوائز عينية أخرى تقديرًا لهم، كما سيجري تكريم 3 أطفال من ذوي الهمم أصحاب المواهب والمتميزين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع والعمل على دمجهم بالمجتمع.

وأوضح أن المسابقة تنفذ في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، كما سيتولى إعداد المسابقة  الشيخ محمد ناصر، إمام المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة، ومتابعة الإعلامي محمد بدر الدين أمين الإعلام، وتنسيق وتنفيذ ودعم محمد ناصر عباس، أمين مساعد الحزب بمركز الخارجة.
 

جمال آدم أمين عام الحزب بالوادي الجديد 
مستقبل وطن الوادي الجديد تدشين مسابقة دينية وتكريم لحفظة القرآن الكريم الأطفال ذوي الهمم أصحاب المواهب والمتميزين مديرية الأوقاف

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