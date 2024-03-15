الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقّد معارض "أهلًا رمضان".. وأعمال تطوير "شارع النخيل"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد معارض اهلا رمضان

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المنافذ والمعارض الرمضانية بمركز باريس المخصصة لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

 

وشملت الجولة معرض (أهلًا رمضان) ومنفذ الوحدة المحلية للمركز، وأشاد المحافظ بجهود توفير اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووجّه رؤساء المراكز بالتنسيق لضخ كميات كبيرة من الخضروات من شرق العوينات لتغطية الأسواق وعرضها بسعر مخفض تلبيةً لحاجة المواطنين.

 

ومن ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ انتهاء أعمال تطوير شارع النخيل التي تمت بطول ٢٥٠م وعرض ١٢م بتكلفة تقديرية بلغت ٥٥٠ الف جنيه؛ لخدمة الأهالي وتيسير الحركة المرورية، وأثنى على مظهر الجداريات التي تحمل التراث الواحاتي وأهم المعالم الأثرية بباريس والمحافظة.

 

محافظ الوادي الجديد يؤدي "التراويح" بمسجد باريس الكبير

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بالمسجد الكبير بباريس، وسط المصلين من أهالي المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

 التقى محافظ الوادي الجديد المواطنين، عقب آداء الصلاة، واستمع لمطالبهم للعمل على حلها في أسرع وقت، وجاءت أهم القرارات ما يلي:

_الموافقة على تقسيط أرض كمشروع شباب؛ للتمور ومواد غذائية.
_فتح فصل للتعليم الفني (صنايع) بدءًا من العام القادم تيسيرًا على أهالي المركز.
_طرح أرض لإقامة فندق لخدمة المستثمرين وتعزيز حركة الاستثمار بالمركز.
_فتح باب التقديم لإنشاء وحدات سكنية للجادين طبقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
_تكليف الأوقاف بدراسة فرش مسجد القصر القبلي ضمن خطة وزارة الأوقاف.

 استمع المحافظ لقصيدة في حب مصر من الطفلة لين إسماعيل عقب لقاء المواطنين، مثنيًا عليها وراجيًا أن يديم الله على مصر أمنها وازدهارها.

محافظ الوادي الجديد المنافذ والمعارض الرمضانية مركز باريس بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

عاجل.. الحوثيون يعلنون بدء استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فى المحيط الهندى

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المصلى القبلى بالأقصى وتعتدى على المعتكفين وتخليهم بالقوة

الأرصاد: موجة أمطار تشهدها البلاد اعتبارا من السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية