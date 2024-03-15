محافظ الوادى الجديد يتفقّد معارض "أهلًا رمضان".. وأعمال تطوير "شارع النخيل"

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المنافذ والمعارض الرمضانية بمركز باريس المخصصة لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

وشملت الجولة معرض (أهلًا رمضان) ومنفذ الوحدة المحلية للمركز، وأشاد المحافظ بجهود توفير اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووجّه رؤساء المراكز بالتنسيق لضخ كميات كبيرة من الخضروات من شرق العوينات لتغطية الأسواق وعرضها بسعر مخفض تلبيةً لحاجة المواطنين.

ومن ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ انتهاء أعمال تطوير شارع النخيل التي تمت بطول ٢٥٠م وعرض ١٢م بتكلفة تقديرية بلغت ٥٥٠ الف جنيه؛ لخدمة الأهالي وتيسير الحركة المرورية، وأثنى على مظهر الجداريات التي تحمل التراث الواحاتي وأهم المعالم الأثرية بباريس والمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يؤدي "التراويح" بمسجد باريس الكبير

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بالمسجد الكبير بباريس، وسط المصلين من أهالي المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

التقى محافظ الوادي الجديد المواطنين، عقب آداء الصلاة، واستمع لمطالبهم للعمل على حلها في أسرع وقت، وجاءت أهم القرارات ما يلي:

_الموافقة على تقسيط أرض كمشروع شباب؛ للتمور ومواد غذائية.

_فتح فصل للتعليم الفني (صنايع) بدءًا من العام القادم تيسيرًا على أهالي المركز.

_طرح أرض لإقامة فندق لخدمة المستثمرين وتعزيز حركة الاستثمار بالمركز.

_فتح باب التقديم لإنشاء وحدات سكنية للجادين طبقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

_تكليف الأوقاف بدراسة فرش مسجد القصر القبلي ضمن خطة وزارة الأوقاف.

استمع المحافظ لقصيدة في حب مصر من الطفلة لين إسماعيل عقب لقاء المواطنين، مثنيًا عليها وراجيًا أن يديم الله على مصر أمنها وازدهارها.