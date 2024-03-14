"المرأة قوة تغيير فى المجتمع" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان المرأة قوة تغيير في المجتمع، وذلك احتفالاً بعيد الأم ويوم المرأة المصرية.

وذلك بحضور نادية عزمي ويصا مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد والشيخ رمضان يوسف وكيل أوقاف الوادي الجديد، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، محمد عطية إخصائي إعلام، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز مدير مركز الإعلام.

افتتحت اللقاء أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن اهتمام قطاع الإعلام الداخلي بالمناسبات القومية والوطنية ودوره في تثقيف المواطنين بهذه المناسبات، ويأتي اللقاء في إطار الاحتفالات خلال شهر مارس بعيد المرأة والأسرة المصرية.

ومن جانبه تحدث الشيخ رمضان عن تكريم الإسلام للمرأة يتضح ذلك من خلال مقارنة أوضاع المرأة قبل الإسلام وبعده حيث أقر الإسلام المساواة في الحقوق الشرعية والتكليفات بين المرأة والرجل وأكد حق المرأة في الميراث وقضى على وأد البنات كما أكد على حقوق المرأة كزوجة وأم وابنة.. أضاف كذلك فضل بر الوالدين والإحسان إليهما ومرتبته بعد عبادة الله وعدم الشرك به.

ثم تناولت نادية عزمي محطات فى تاريخ المرأة المصرية نالت فيها العديد من الامتيازات والحقوق وأكدت على دور المجلس القومي للمرأة كمؤسسة رسمية في الدفاع عن حقوق المرأة والتصدي لمحاولات التمييز أو التهميش من خلال دعم القيادة السياسية لذلك وإصدار التشريعات التي من شأنها دعم المرأة، وفيما يتعلق بدور مكتب الشكاوى ذكرت أنه يقدم خدمة مجانية للمرأة تتعلق بالتقاضي والحقوق الوظيفية والأسرية.

ثم تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة ودور المجلس في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وختاما تحدثت عن مطبخ المصرية، وهو فكرة بدأها المجلس هذا العام لتدريب الفتيات على الطهي كمشروع يدر عائد على الأسرة من المنزل وتوزيع الوجبات للأسر الأولى بالرعاية.

وفي الختام أكد الحضور على دعم القيادة السياسية للمرأة بشكل كبير ساهم في تولي المرأة العديد من المناصب وبرزت مشاركتها المجتمعية والسياسية بشكل كبير.