الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يُشيد بمبادرة "مطبخ المصرية" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

جانب من مطبخ الطهي
جانب من مطبخ الطهي

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من خلال فرع المجلس بالمحافظة؛ لإعداد وتقديم ٢٥٠ وجبة غذائية متكاملة يوميًا، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمدن والقرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس، أن المبادرة تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تدر عائدًا اقتصاديًا على أسرهن وتسهم في التمكين الاقتصادي للمتدربات.

محافظ الوادي الجديد مطبخ المصرية المجلس القومي للمرأة الأسر الأكثر احتياج ا شهر رمضان المبارك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

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