الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الوادي شرق الخارجة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل شرق مدينة الخارجة، بعد الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الوحدات المحلية لمكان الحريق

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن  الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد إخماد حريق بمزرعة نخيل بنطاق مدينة الخارجة، بعد الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الوحدات المحلية وسيارة اسعاف لمكان الحريق تحسبا لوجود حالات اختناق قد تنتج من أثار الأدخنه الصاعدة من المزرعة جراء الإطفاء.

وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة "السبط" شرق مدينة الخارجة أسفر عن تفحم 50 نخلة بشكل مبدئي ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة النيران للمناطق والمزارع المجاورة.

وتواصل قوات الإطفاء أعمال التبريد للحريق، فيما تحرر محضر بالحريق، وتواصل مديرية الزراعة أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جاري انتداب قسم الأدلة الجنائية من مديرية الأمن لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

الحماية المدنية والإطفاء الوادي الجديد إخماد حريق مزرعة نخيل الأدخنه الصاعدة تفحم 50 نخلة

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