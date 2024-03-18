الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

رغم تفوقها لم تستكمل دراستها.. الأم المثالية بالوادي تكشف لـ"الدستور" تفاصيل رحلة كفاحها

الام المثالية بالوادي
الام المثالية بالوادي الجديد

حصلت الحاجة أم هاشم إبراهيم عبدالكريم في محافظة الوادي الجديد، على لقب الأم المثالية في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024.

تعيش “أم هاشم” في مدينة الخارجة بالوادي الجديد وتبلغ من العمر 65 عامًا، وكانت تعمل باحثة كبيرة حتى سن التقاعد، وحصلت على شهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت، وعلى الرغم من تفوقها الدراسي إلا أنها لم تستكمل رحلتها الأكاديمية بعد وفاة والدتها، وأصبحت هي الابنة الكبرى والأم لخمسة أخوة قامت برعايتهم وتربيتهم عندما كانت في سن السابعة عشر.

وتزوجت أم هاشم في سن 21 من موظف في أحد البنوك بمركز الخارجة في عام 1980، وأنجبت 5 أبناء، توفي الابن الثاني بعد خمسة عشر يومًا من ولادته، وقامت الأم والأب برعاية باقي أفراد الأسرة المكونة من 4 بنات حتى صاروا في سن التخرج من الجامعات، فحصلت ابنتها الأولى على درجة الماجستير في تحاليل طبية، والابنة الثانية حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والابنة الثالثة حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والابنة الرابعة حصلت على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون.

وفي عام 2016 توفي زوجها الذي كان عمودًا رئيسيًا للأسرة، ورغم ذلك لم تستسلم الأم للأحزان التي تحاوط منزلها من كل جانب. قامت برعاية بناتها حتى اكتمال تعليمهن وصولًا إلى أعلى المناصب القيادية، على الرغم من إصابتها بضعف متوسط في السمع.

وأكدت أم هاشم إبراهيم عبدالكريم، الأم المثالية في محافظة الوادي الجديد، أن ابنتها الكبرى حصلت الآن على درجة الماجستير في تحاليل طبية وأصبحت متحدثة إعلامية وعضوة في أمانة شؤون البرلمان بأحد الأحزاب، والابن الثاني أصبح مدير إدارة الموارد البشرية في أحد البنوك، والابنة الثالثة حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتستكمل دراسة الدكتوراه وتعمل كمسؤولة خدمة عملاء في أحد البنوك.

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