الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

وكيل "الصحة بالوادى الجديد": المحافظة خالية من حمى الضنك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، خلو المحافظة هذا الشهر من مرض حمى الضنك، وأن التقصي الحشري أثبت عدم وجود الحشرة التي تنقل المرض، بجميع مراكز المحافظة حتى الآن.

واجتمعت اللجنة المشكلة بقرار محافظ الوادى الجديد، برئاسة الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة، وعضوية كل من المهندس أشرف البرى عن وزارة الري، والمهندسة أسماء أحمد حسن ممثل عن وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة ميرفت ميلاد ثابت ممثل عن وكيل وزارة الطب البيطرى، والمهندس محمد كامل محمد ممثل عن وكيل وزارة الزراعة، والسيد أحمد عبدالخالق مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتورة ناهد صلاح محمود عن مدير إدارة الوقائى، والدكتور أشرف موريس شاروبيم عن مدير إدارة المتوطنة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كل الأمور المتعلقة بهذا المرض، والأخذ في الاعتبار تنفيذ بعض الاحتياطات المسببه للمرض، وهي: 
- تطهير وتغطية جميع الخزانات المكشوفة والبيارات وتغيير الخزانات التالفة.
- التخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات.
- شفط المياه من الخزانات الأرضية الخرسانية غير المستخدمة وتجفيفها وإغلاقها.
- توفير عمالة لدعم القيام بأعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر.
- التخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى.
- إلزام الأهالى بتغطية الخزانات ووضع شبك ضيق النسيج على الفتحات.

ووجّه دكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم، فريق تفتيش، بالمرور المفاجئ على بعض وحدات الرعاية الأساسية بمركز الخارجة.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد مرض حمي الضنك التقصى الحشرى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة الإجراءات الوقائية

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