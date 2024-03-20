الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"قائدات المستقبل".. تعليم الوادي الجديد تطلق برنامجًا تدريبيًا لطالبات المحافظة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن انطلاق البرنامج التدريبي لطالبات المحافظة تحت عنوان: "قائدات المستقبل" وذلك بمناسبة شهر المرأة.

ويستهدف البرنامج الطالبات من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي في جميع الإدارات التعليمية بواقع 4 أيام بدءًا من الأحد المقبل ٢٤ حتى ٢٧ مارس الجاري.

شروط الاشتراك 

- التدريب "on line" ومُتاح للطالبات فقط.

- يُفضَّل الاشتراك للطالبات اللائي لم تحصلن على أي دورات أو تدريبات  بمبادرة "طوَّر وغيَّر".

- تسجيل بيانات صحيحة دون أي أخطاء.

- تفعيل الإيميل لأنه سيتم تفعيل الحساب على منصة "طوَّر وغيَّر" من خلاله.

- تسجيل رقم تليفون صحيح وبه "واتس اب" للتواصل من خلاله.

- تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح وفقًا لشهادة الميلاد.

 وأوضح وكيل التعليم، أنه في نهاية التدريب سيتم عقد اختبار، ومن خلاله تحصل الطالبة على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتسجيل من خلال الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/0fGg7ujBCu

وكيل التعليم الوادي الجديد إطلاق برنامج تدريبى قائدات المستقبل بمناسبة شهر المرأة مبادرة طور وغير

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