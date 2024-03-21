الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفحم جثث و140 طن بطاطس وقمح فى حادث مروع بالوادى الجديد (صور)

صورة من الحادث
صورة من الحادث

شهد طريق "توشكى– شرق العوينات" في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حادثًا مروعًا بالقرب من قرى "الشب" التابعة لمركز باريس، حيث تصادمت شاحنتين وجهًا لوجه في الطريق، ما أسفر عن اندلاع النيران فيهما لمدة وصلت إلى 10 ساعات تقريبًا وتفحمهما تمامًا.

ورد بلاغ لمرفق إسعاف الوادي الجديد عن حادث تصادم تريلا محملة بمحصول البطاطس وأخرى محملة بالقمح واندلاع النيران فيهما فجر اليوم، ولبعد مسافة الحادث عن أقرب منطقة معمورة تسبب الحادث في تفحم شاحنتي النقل وذلك حتى وصول أقرب مساعدة لهم من مركز باريس.

وقال شهود عيان إن مسئولي الإسعاف فور وصولهم لم يتم العثور على الجثث والتي من المتوقع أن تكون قد تفحمت تمامًا بشكل أدى لصعوبة تمييزها بين حطام الشاحنتين.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع وقت السحور وتأخر البلاغ بسبب بعد المنطقة وعدم مرور أحد بالطريق في ذلك التوقيت، موضحًا أنه جار البحث عن جثث ضحايا الحادث والمتوقع أن يكون 4 جثث بواقع شخصين لكل شاحنة وقد يزيد عدد ضحايا الحادث.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وجار البحث عن بقايا جثث ضحايا الحادث وتحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الوادي الجديد حادث مروع قرى الشب اندلاع النيران إسعاف الوادي الجديد تصادم تريلا الجثث

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