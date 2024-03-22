الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلال مشاجرة.. مقتل شاب بطلقات خرطوش فى البدرشين بالجيزة

جثة
جثة

انتهت حياة شاب، على يد آخر رميا بالرصاص في مدينة البدرشين، جنوب الجيزة، عقب نشوب مشاجرة بينهما في ساعة متأخرة مساء أمس.

 

إجراء المعاينات وسؤال الشهود

وقد انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وفرضوا كردونًا أمنيًا في محيط الواقعة، وقاموا بإجراءات المعاينات اللازمة وسؤال الشهود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

إخطار من المستشفى باستقبال جثة شاب 

كان قد تلقى العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب قتيل مصاب بطلقات بالخرطوش.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وقد تمكنت مباحث البدرشين من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، و أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

البدرشين نشوب مشاجرة رجال الامن شرطة النجدة النيابة العامة

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