خلال مشاجرة.. مقتل شاب بطلقات خرطوش فى البدرشين بالجيزة

انتهت حياة شاب، على يد آخر رميا بالرصاص في مدينة البدرشين، جنوب الجيزة، عقب نشوب مشاجرة بينهما في ساعة متأخرة مساء أمس.

إجراء المعاينات وسؤال الشهود

وقد انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وفرضوا كردونًا أمنيًا في محيط الواقعة، وقاموا بإجراءات المعاينات اللازمة وسؤال الشهود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار من المستشفى باستقبال جثة شاب

كان قد تلقى العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب قتيل مصاب بطلقات بالخرطوش.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وقد تمكنت مباحث البدرشين من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، و أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.