الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل عامل فى نهار رمضان بسبب "رش المياه" بمنشأة القناطر

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب في مدينة منشاة القناطر شمال محافظة الجيزة بعد ٤ أيام من ارتكابه الجريمة وهروبه. 

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بينت مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القص. 

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المتهم الهارب ونجحت قوة من مباحث منشأة القناطر ترأسها المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بعد تحديد مكان اختفاء المتهم وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب رش المياه أمام محله وتطور الأمر إلى مشاجرة قام على إثرها بتسديد طعنة له أردته قتيلا في الحال وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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