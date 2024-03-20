الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق متهم قتل جارته وقطعها 7 أجزاء إلى المفتي في الإسكندرية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، وبإجماع الآراء إحالة أوراق متهم بقتل ربة منزل لسرقتها، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

 

بلاغ بالعثور على أشلاء سيدة

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب بالعثور علي أشلاء جثة في دائرة القسم.

 

قتل جارته لمروره بضائقة مالية

 

كشفت التحقيقات أنه على أثر بلاغ لقسم شرطة برج العرب، بالعثور على أشلاء تبين أنها لجثمان المجني عليها "د.م.ع"، ربة منزل، حيث توصلت التحريات إلى ارتكاب المتهم " ر.ش.ع" صنايعي رخام، الواقعة.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم يقطن بجوار المجني عليها بمحل سكنها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية عقدم العزم وبيت النية على قتل المجني عليها باغيًا سرقتها، فهداه تفكيره الشيطاني إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما حال إعتلائه لدرج خشبي وعند مرور المجني عليها آمنه غير مفطنة لروحه الشريرة حتى ضربها علي رأسها بمطرقة أعدها مسبقًا، وما أن صرخت حال سقوطها على الأرض، حتى أسرع فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاح أبيض مفك من ملابسه وتعدي عليها بعدة طعنات، ثم قام بجذبها إلى مسكنه وأغلق باب الشقة وأدخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياه مكممًا بيده فمها حتى تأكد من وفاتها ونزع عنها متعلقاتها الشخصية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحضر جهاز قطع كهربائي "صاروخ" وقام بتقطيع جسدها على 7 قطع، ووضعهم في حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كل على حدي في أماكن متفرقة بدائرة القسم، وألقى التراب عليها حتى لا يفتضح أمره، وما أن عاد إلى الشقة محل الواقعة فأخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء.

 

واستولى المتهم على بعض منقولات المجني عليها مشغولات ذهبية 5 خواتم، وحاسب محمول، وشاحن و3 هواتف محمولة وحافظة جلدية تحوي علي عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي علي ملابس خاصة بالمجني عليها.

تحرر محضر بالواقعة  وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

لمروره بضائقة صنايعي المفتي جارته وقطعها بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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