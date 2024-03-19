الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة نقل بطريق الخدمات بالإسكندرية الصحراوي

ارشيفيه
ارشيفيه

تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الخدمات الخاصة طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي دائرة قسم شرطة العامرية ثان غرب المدينة في تعطل وارتباك حركة المرور، وذلك دون حدوث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق خدمات الإسكندرية الصحراوي بعد كوبري الـ 10 آلاف اتجاه القاهرة دون حدوث اصابات.

علي الفور، انتقل مأمور وضباط القسم والمرور ومسئولي حي العامرية ثان إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه، إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة.

تم الدفع بمعدات من الحي، لرفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى كما تبين عدم وجود أي خسائر بالأرواح أو المال العام، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، واخطرت النيابة التحقيقات.

سيارة نقل بطريق الخدمات بالإسكندرية الصحراوي وتعطل حركة المرور

مواد متعلقة

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تؤكد دور مصر فى دعم الفلسطينيين وحماية قضيتهم

انتظام الملاحة واستمرار فتح البوغاز بميناءى الإسكندرية والدخيلة

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار مأهول بالسكان وسط الإسكندرية

حبس مسجل لحيازته 200 طربة حشيش للاتجار بها في كرموز

ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الـ13 فى الإسكندرية

الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شخص في الإسكندرية

الدورات الرمضانية بالإسكندرية مصنع اكتشاف المواهب

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251