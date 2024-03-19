انقلاب سيارة نقل بطريق الخدمات بالإسكندرية الصحراوي

تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الخدمات الخاصة طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي دائرة قسم شرطة العامرية ثان غرب المدينة في تعطل وارتباك حركة المرور، وذلك دون حدوث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق خدمات الإسكندرية الصحراوي بعد كوبري الـ 10 آلاف اتجاه القاهرة دون حدوث اصابات.

علي الفور، انتقل مأمور وضباط القسم والمرور ومسئولي حي العامرية ثان إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه، إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة.

تم الدفع بمعدات من الحي، لرفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى كما تبين عدم وجود أي خسائر بالأرواح أو المال العام، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، واخطرت النيابة التحقيقات.