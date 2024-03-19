الثلاثاء 19 مارس 2024
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برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تؤكد دور مصر فى دعم الفلسطينيين وحماية قضيتهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب الصافي عبدالعال الصغير، عضو مجلس النواب وحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن استمرار الجهود المصرية فى تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان الكريم، جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وأهالي غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي يستهدف الأطفال والمدنيين والنساء، ويرتكب مجازر دموية تمثل حرب إبادة جماعية كبيرة.

استمرار الإسقاط الجوي

وأكد النائب الصافي عبدالعال الصغير أن مواصلة طائرات النقل العسكرية المصرية لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بصفة يومية على شمال قطاع غزة، فضلًا عن استمرار عبور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري يأتي للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل تجاه الجرائم الإسرائيلية.

السيسي يعكس الدور الكبير التي تقدمه مصر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لقاءات الرئيس السيسي برؤساء الدول وتأكيده على وقف إطلاق النار في غزة، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به مصر ومساعيها الحثيثة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ورفض مخطط التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه في المنطقة بما يهدد الأمن القومي المصري والعربي، وينذر باتساع رقعة الصراع.

الرئيس السيسي أكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ولفت الصافي عبدالعال إلى أن لقاءات الرئيس السيسي برؤساء العالم تتطرق إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأكيد فرض حماية مرور وتسليم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، إذ أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين بالقصف الجوي أثناء تسلمهم المساعدات، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية، وهو ما يحتاج إلى وقفة دولية حقيقية.

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برلماني الرئيس السيسي دور مصر الأشقاء الفلسطينيين دعم مستقبل وطن بالاسكندرية

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