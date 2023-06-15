الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: جولة الرئيس السيسي بالإسكندرية والبحيرة خطوات جادة على طريق الجمهورية الجديدة

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجولات التفقدية للرئيس السيسي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وافتتاح عدد من المشاريع بميناء الإسكندرية، تؤكد على خُطى مصر الحقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف “الصافي” في تصريحات له، أن الجولات الرئاسية بمثابة رسالة تعبر عن مدى شعبية الرئيس السيسي واحساسه بالمواطن، وانتصاره لحقه في تنفيذ مشاريع ضخمة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو "محلية النواب" أن زيارة الرئيس السيسي للإسكندرية وحضور مؤتمر الشباب ببرج العرب يؤكد على دعم الرئيس للشباب فى جميع المجالات وإعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والاستماع إلى مشاكلهم وطُرق حلها.

وأضاف أن زيارة الرئيس لقرية الأبعادية ضمن قرى مُبادرة “حياة كريمة”، دفعة هائلة وجادة للمبادرة بكل ما تعنيه الكلمة، كما أن توقفه خلال الزيارة، مع حشد من الأهالي والقائمين على مُبادرة "ازرع" وخلال تفقده أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية لمسة إنسانية كبيرة من جانب الرئيس، وحرص بالغ ومستمر على الاستماع للمواطنين مباشرة والاطمئنان على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه كذلك لشرح مُفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المُقدمة لأهالي المنطقة.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن افتتاح السيسي لعدد كبير من المشروعات فى محافظتي البحيرة والإسكندرية، وميناء الإسكندرية والدخيلة، خطوة جديدة وهامة، ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سُبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتدشين الجمهورية الجديدة في البلاد.

واختتم “الصافي” أن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية، سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرة على تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، وهو قائد لحمة وطنية هائلة من أجل مصر.

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