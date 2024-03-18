التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الـ13 في الإسكندرية

صرحت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار مصطفى سمرة المحامى العام الأول، لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بدفن جثه شاب - متزوج حديثًا - سقط من الطابق الـ13 من شقة سكنه بمنطقة محرم بك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وبندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على المتوفى لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم.

بلاغ بوصول شاب مصاب بكسور ومتوفي



تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص بوصول شاب مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف فى المخ، وتوفى فور وصوله.

على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "إبراهيم. ع. أ" 30 سنة، مقيم بشارع عرفان بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم والجمجمة.

وكشف التقرير الطبي للمستشفى أن المتوفي وصل إلى المستسفى يعاني نزيف في المخ نتيجة السقوط من أعلى، وعلى الفور جرى إدخاله غرفة العناية المركزة لإسعافه، إلا أنه توفي، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن المتوفي متزوج حديثًا وكان يقوم بتركيب تندة بشرفة الشقة سكنه بالطابق 13، فاختل توازنه وسقط بمنور العقار، مما أدى لإصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى لكنه توفي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.