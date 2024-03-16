الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ 1500 وجبة ساخنة.. "مستقبل وطن" الإسكندرية يبدأ حملة "إفطار مسافر"

من الحدث
من الحدث

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، حملة "إفطار مسافر" بتجهيز أكثر من 1500 وجبة ساخنة، ومتكاملة وتوزيعها على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة قطار محطة مصر، وذلك بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري، وأمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي، وتنسيق أمانة الإعلام.

حمله افطار مسافر

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، إنه منذ بداية شهر رمضان أخذت الأمانة على عاتقها تنفيذًا أهداف ومبادرات الحزب، ومنها حملة "إفطار مسافر" حيث تم تجهيز وجبات إفطار ساخنة، وتوزيعها على الصائمين المسافرين داخل محطة القطار لكي يتمكنوا من الإفطار أثناء السفر، مضيفا أن أمانة الإسكندرية مستمرة فى إطلاق المبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لدعم المواطن البسيط.

وجبات ساخنة علي المسافرين

وقال النائب خالد شلبي، أمين التنظيم وعضو مجلس النواب، إن حملة "إفطار مسافر" التي أطلقتها الأمانة اليوم وذلك فى إطار دور الحزب ودعم مسيرة العطاء وتنفيذا لتعليمات المركزية، حيث تم توزيع وجبات ساخنة على القطارات داخل محطة مصر، وذلك بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري، وأمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي.

وأشار النائب خالد شلبي، إلى أن هذه الحملات والمبادرات تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

جاء ذلك بحضور حسنى حافظ أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية، ومحمد سعيد جويلي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالإسكندرية، ومحمد صابر عبداللاه أمين مساعد أمانة إعلام الإسكندرية، وأعضاء هيئة مكاتب الأمانات.


كانت قد نظمت أمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل، دورة تدريبية لأعضائها بالإسكندرية، وتشمل الدورة عدد من الندوات تثقيفية وتوعوية على مدار يومين، وشهد اليوم الأول ندوتين الاولى بعنوان "اشتعال الجبهات الخارجية المحيطة بمصر"، وحاضرها الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية سابقا وعضو مجلس النواب سابقا، والندوة الثانية بعنوان "التحديات التى تواجه الانتخابات الرئاسية القادمة والظروف الصعبة المحيطة بالعملية الانتخابية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا"، وحاضرها المستشار أحمد عوض، رئيس المجلس المحلي السابق بالإسكندرية، كما شهد اليوم الثانى ندوتين الاولى بعنوان "اهمية الانتخابات الرئاسية وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات"، والندوة الثانية بعنوان"اهمية المشروعات القومية التى قامت بها الدولة المصرية فى التسع سنوات الماضية"، جاء ذلك بحضور النائب محمد جبريل أمين أمانة الشئون البرلمانية بالمحافظة وعضو مجلس النواب، ورامي ياسين أمين إعلام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وحسنى حافظ أمين أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، والدكتور صلاح عبد القادر امين امانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ويسرى شعبان امين المهنيين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأعضاء هيئة أمانة الشئون البرلمانية بالمحافظة.

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وجبة ساخنة مستقبل وطن الإسكندرية إفطار مسافر حسنى حافظ

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