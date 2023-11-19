وفد مستقبل وطن بالإسكندرية يزور شركة مياه الشرب

زار وفد من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية شركة مياه الشرب لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وبحث المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية مع وفد من أمانة الاسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، التعاون لخدمة المواطن السكندري.



وذكر الحزب في بيان اليوم، أن الزيارة تناولت بحث سبل تعزيز التعاون بين شركة المياه وأمانة الإسكان والمرافق بالحزب بما يخدم المواطن السكندري، كما تقدم الوفد بالشكر للشركة وقياداتها، تقديرًا لدورهم الثمين في خدمة المواطنين وخدمة المشروعات القومية في مصر.

حملة "شكر لجهودكم المخلصة"



وقال المهندس الاستشاري السيد حسن إن الزيارة تأتي ضمن حملة "شكر لجهودكم المخلصة"، والتي أطلقتها أمانة الاسكان والمرافق في مارس الماضي بهدف تقديم الدعم المعنوي للأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تقديرًا لدورهم الثمين في خدمة المواطن وبلدنا الحبيب مصر.

القضايا الهامة والتحديات الخاصة بالمواطنين



وأشار إلى أن اللقاء مع المهندس أحمد جابر جاء وديا وتناول سبل تعزيز التعاون بين شركة المياه وأمانة الإسكان والمرافق بالحزب بما يخدم المواطن السكندري، حيث تقدمت الأمانة بعدد من المقترحات بشأن عدد من القضايا الهامة والتحديات الخاصة بالمواطنين في عدد من الملفات المهمة الخاصة بالمياه.



ضم الوفد عمرو الاسناوي أمين الاسكان والمرافق بالمنتزه ثان، والمهندس حسن عرقوب أمين الاسكان والمرافق بالعامرية أول.

وخلال الزيارة، كرم وفد الحزب المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس السيد ريان المستشار الفني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية والمهندس جويدة علي سليمان رئيس قطاع وتوزيع المنطقة الجنوبية، والمهندسة حنان فؤاد رئيس قطاع المشروعات، ياسر صابر رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة، وذلك ضمن حملة "شكرا لجهودكم المخلصة" والتي أطلقها الحزب بداية العام.