الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين"، مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية المقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

حضر الاجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ومحمد مجاهد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام وعدد من القيادات والشخصيات العامة في المحافظة.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تأييد الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة دعما لمسيرة الانجازات والتنمية التي تشهدها البلاد، داعيا أهالى محافظة الإسكندرية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الوشيك والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع في الأيام المحددة للانتخابات.

من جهته قال النائب عبد الحميد الدمرداش إن الحزب قادر على حشد كافة القدرات التنظيمية لدعم الرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، عقب نجاحه في القضاء على جذور الإرهاب وبدء عملية تنمية شاملة تناسب الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر شهدت على مدار السنوات الماضية من عهد الرئيس السيسي طفرة في التطور والتنمية والعمران في كافة ربوع الوطن، مما أعطى للمواطن المصري الأمل في مستقبل مشرق.

أما الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، فأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منا من التكاتف والالتحام والوقوف على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي القادر على خروج مصر من كل محنة والتصدي للمخططات الخارجية بدعم ووقوف الشعب المصري خلفه.

بدوره، دعا محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والاصطفاف خلف الرئيس السيسي الذي نجح في استعادة مقدرات الدولة على مستوى البنية التحتية أو بناء محطات الكهرباء والانتهاء من المناطق غير المخططة وتقديم حياة كريمة للمواطن المصري.

وقال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني من أجل دعم الرئيس السيسي الذي حمل على عاتقه المشروع الوطني في البناء والتنمية، والتصدي للعديد من المحاولات لمخططات إفشال الدولة.

مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
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