مقتل عاطل على يد صديقه بسلاح أبيض فى الإسكندرية

شهد شارع السوق فى منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، مقتل عاطل طعنًا بسكين على يد صديقه، بعد وصلة مزاح بينهما قبل الإفطار، والتي انتهت بتسديد طعنات قاتلة للمتوفى أودت بحياته.



بلاغ بمقتل شخص

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من مستشفى دار الشفاء، بوصول شخص مصاب بجرحين طعنيين توفى على إثرهما فور وصوله إلى المستشفى.



انتقال رجال الشرطة

علي الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "عبد الرحمن. ي. ج"، 20 سنة، عاطل، وله معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمنطقة الدخيلة، دائرة القسم، بمناظرتها تبين إصابتها بجرحين طعنيين نافذين بالفخذ الأيسر والظهر.



بسبب المزاح قتل صديقه

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وصديقه وجاره المدعو "محمد.أ.م"، 21 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، له معلومة جنائية مسجلة، بسبب المزاح فيما بينهما قبل انطلاق مدفع الإفطار، حال تواجدهما بشارع السوق دائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفي بالضرب بسلاح أبيض سكين كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، قام الأهالي بنقل المجنى عليه إلى مستشفى قصر الشفاء، القريب من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفى فور وصوله متأثرا بإصابته، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء فى تحريات الشرطة.

القبض على المتهم

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.