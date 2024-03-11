لحيازتهم "حشيش" وسلاح أبيض.. حبس 4 تجار مخدرات في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض، بقصد الاتجار به علي عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، كما تم ضبط عاطل بحيازته سلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 31384 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

المتهم يتاجر بالمواد المخدرة

كشفت التحقيقات أن التحريات توصلت لقيام المتهم "ح.م.ع"، عاطل، مقيم محافظة القاهرة، بمزوالة نشاطا في الاتجار بالمخدرات في نطاق دائرة العامرية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي وفض محتوياته تبين أنه يحوي علي عدد 79 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول،وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.