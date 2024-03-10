الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر فى المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 31384 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 

وكشفت التحقيقات عن أن التحريات توصلت لقيام المتهم "ح.م.ع"، عاطل، مقيم محافظة القاهرة، بمزاولة نشاط في الاتجار بالمخدرات في نطاق دائرة العامرية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين أنه يحتوي على عدد 79 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.


كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد عوض الله والمستشار إيهاب سلامة محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.


 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3110 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 

وكشفت التحقيقات، عن أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أ.م.ح"، مندوب حجز إداري، من محافظة سيناء بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تنفيذ القرار حال تردده على منطقة العامرية مستخدمًا سيارة تم إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين تبين احتواؤهما على 329 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

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