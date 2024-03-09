المشدد 5 سنوات لتاجري مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليهما والزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21359 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

توصلت التحقيقات قيام كل من "ح.إ.ج" عاطل، و"ر.ع.ر" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار حال استقلالهم سيارة، وتم القاء القبض عليهم، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بها علي جوال بلاستيكي، تبين أنه يحوي على عدد 99 طربة حشيش، وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة في أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى، رئيس المحكمة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة داخل حجز قسم شرطة برج العرب، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسينى فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7128 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب من ضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بحوزته داخل محبسه بديوان القسم.

كشفت التحقيقات أنه خلال التفتيش الوقائى للمتهم "م.ع.ظ.ح" بائع فاكهة، بداخل غرفة احتجازه بديوان القسم، عثر بين طيات ملابسه على لفافة بلاستيكية شفافة بفضها فى مواجهته، تبين أنها تحتوى على عدد 3 قطع لمخدر الحشيش، وقصده من إحراز المواد المخدرة إلى الاتجار بهم بداخل محبسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.