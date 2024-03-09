"خلافات الجيرة" تُنهي حياة سائق على يد عاطل بالإسكندرية

لقي سائق مصرعه طعنًا بسكين، على يد عاطل، بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، اليوم السبت، بسبب جود خلافات الجيرة بينهما.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمى العام، بوصول شخص مصاب بجرح طعني بالصدر وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو "تامر.ك"، 46 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الدخيلة الجبل دائرة القسم، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.



وكشفت التحريات، عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمتهم "ز.م"، 22 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان له معلومة جنائية مسجلة، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض سكين كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأن الأهالي قاموا بنقله إلى مستشفى العجمى العام، القريب من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

القبض على المتهم

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث، ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة واخطرت النيابة التحقيقات.